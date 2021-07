Cita Fiscalía Estatal a Rojas Díaz Durán

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

El senador suplente y fundador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, fue citado a comparecer ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Fue este jueves, en la Ciudad de Reynosa, donde personal de la FGJE le hizo entrega al también fundador del “Ala Democrática de Morena” el citatorio correspondiente.

Una vez con el citatorio en la mano, Rojas Díaz Durán expuso; “me está notificando la Fiscalía del Estado que tengo que acudir como testigo de una investigación que se me abrió, desconozco de qué se trate el tema”.

Y agregó: “yo confío en que no sea esto una celada ni tampoco sea una represión política”.

Rojas Díaz Durán aseveró que no ha cometido ningún delito y que contrario a ello ha defendido la ley, “siempre he actuado con respeto a la ley”.

Cabe señalar que en el acto de la entrega del documento Rojas Díaz Durán firmó donde se da por notificado del citatorio que tendrá que desahogar el próximo lunes en la Fiscalía General de Justicia de esta Ciudad Capital.

“Como dicen por acá, me quieren empapelar, tengo que estar el lunes en Victoria, dicen que en calidad de testigo, pero a lo mejor ahí mismo llegando le cambian a uno la situación jurídica”.