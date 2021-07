Contó cuando decidió romper su compromiso

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

LOS ÁNGELES, California, julio 14 (Agencias)

La cantante Jennifer Lopez habló por primera vez de su ruptura con Alex Rodríguez ocurrida a principios de año; la también actriz reveló durante un podcast que cuando se dio cuenta de que no todo marchaba bien con su ex, “las cosas empezaron a encajar”.

“Una vez que me di cuenta de eso, sucedieron cosas. Pasaron cosas que no esperas que sucedan. Una vez que llegas al punto en el que piensas, ‘Esto no está bien para mí, o esto no se siente bien’, las cosas empiezan a encajar”, dijo.

La intérprete contó que generalmente, las cosas que ocurren en su vida se ven reflejadas en su trabajo, sobre todo a nivel musical: “Siempre aparece en la música. A veces tienes que cambiar de dirección, aunque eso pueda ser doloroso o pueda parecer extraño para otras personas”.

Durante otra entrevista realizada hace una semana, Jennifer confesó que el proceso de abrir los ojos ocurrió durante su estancia en República Dominicana, donde filmó la película “Shotgun Wedding”, fue ahí donde llegó “a un punto en mi vida en el que realmente me sentí bien estando sola”.

Finalmente, Jennifer Lopez confesó a la audiencia que se encuentra en un muy buen momento de su vida en el que está disfrutando todo lo que hace y vive, además dejó claro que ama la persona en la que está evolucionando: “ese tipo de amor siempre me inspira”.