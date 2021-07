Niega Saavedra Terán asaltos en microbuses

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Las versiones difundidas a través de redes sociales sobre una ola de asaltos registrados en el Fraccionamiento Las Flores, Haciendas del Bosque y a microbuseros de diferentes rutas no están oficialmente denunciadas, y por lo tanto las autoridades involucradas y responsables del tema de seguridad desconocen dichos hechos, aseveró el secretario del Ayuntamiento de Victoria, César Saavedra Terán.

El funcionario del Ayuntamiento de esta Ciudad Capital refirió que el pasado miércoles sostuvo una sesión la mesa de seguridad en donde se tocó el tema, sin embargo, dijo, no existen denuncias en ese sentido.

“Nosotros oficialmente no tenemos ninguna situación, no tenemos ninguna queja oficial”

El comentario, dijo, es que a través de redes sociales se han presentado esas quejas por parte de algunos usuarios de redes sociales y fue un tema que se tocó en la mesa de seguridad.

“Obviamente la coincidencia de todas las autoridades que estuvimos ahí es que ninguna teníamos un tema oficial, no había ninguna denuncia de nadie”.

Y agregó: “lo estuvimos platicando con toda seriedad, no tenemos y hago la mención, ninguna denuncia, ninguna queja que hayan interpuesto ante nosotros”.

Saavedra Terán mencionó que si bien ya por ahí había habido una inquietud por parte de algunos medios, los integrantes de la Mesa de Seguridad contestaron de la misma forma, “oficialmente no hay nada”.

En ese sentido, el Secretario del Ayuntamiento destacó la importancia de la cultura de la denuncia.

“La invitación a la denuncia desde luego ante las autoridades competentes, hay que hacerlo porque es sano y nos sirve a todos”.

Para concluir, agregó; “hay que hacerlo, Victoria es un municipio que está acostumbrado a denunciar, hay que seguir en ese tema”.