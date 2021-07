Tigres podría jugar sin problemas en Francia: Florian Thauvin

En una entrevista para la Liga MX, Florian Thauvin destacó que Tigres tiene el nivel suficiente para competir en Francia.

“Somos un equipo con muy buenos jugadores, con mucha calidad. No hay duda, honestamente nuestro equipo podría jugar en el campeonato francés y quedar muy bien clasificados sin problema”.

El nuevo refuerzo felino también habló que fue bien recibido en la ciudad y que conoció al conjunto regio gracias a André-Pierre Gignac.

“Me dieron una bienvenida increíble. Nunca había visto algo así en mi vida. De verdad, algo enorme. Me sentí inmediatamente parte de esta familia. Me hicieron muy feliz y voy a hacer todo lo posible por ellos. Descubrí a los Tigres por Gignac. Vi muchos videos y un reportaje de él. Me encantó la playera. En el estadio, los fans viven los partidos con mucha pasión. Veo que Gignac aquí es muy feliz. Y para mí ser feliz es lo más importante en la vida”.