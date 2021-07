“Las fotos con el presidente no deciden candidatura”: Garza Narváez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

Quienes aspiren a la candidatura a gobernador, deberían renunciar a sus puestos de elección popular o bien, en la administración pública para estar en condiciones de competir en las mismas condiciones que otros, planteó Felipe Garza Narváez.

El aspirante a ese cargo de elección popular, restó importancia y desechó la posibilidad de que la encuesta telefónica que se hace, para medir preferencias de prospectos a gobernador, la haya ordenado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Dijo no sentirse en desventaja con personajes como José Ramón Gómez Leal Delegado de Programas Federales para el Desarrollo en Tamaulipas, el Senador Américo Villarreal Anaya o bien, el diputado federal Erasmo González Robledo, quienes aprovechando el cargo, de una u otra forma se promueven.

Incluso, de quienes se han acercado y tomado fotografías con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, como parte de una estrategia para hacer creer, que tienen el respaldo del mandatario nacional para la elección de gobernador en el 2022.

“Yo no haría eso – dejó en claro – y no es que no tenga una amistad con el Presidente López Obrador, a quien admiro por ser una persona demócrata, pero solamente los dictadores son los que deciden a quien imponer” sostuvo.