Protestan por sellos de clausura a locales cerrados

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Mirna Hernández/ El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Comerciantes del mercado nuevo protestaron por la instalación de sellos de clausura en locales en desuso en el área de comidas, porque tienen en duda el destino de los establecimientos.

Misael Garrido Amador, Martha de la Cruz, María de Jesús Tobías, Silvana Tapia y Antonio Jiménez denunciaron que el administrador Felipe Altamirano no siguió los procedimientos legales para colocar los sellos y tampoco es sensible a qué los concesionarios son personas de la tercera edad y tampoco a qué no tienen capacidad económica para abrir.

Si bien es cierta la solicitud es que todos los negocios estén abiertos, la exigencia es que el gobierno de la ciudad siga las disposiciones contemplados en el reglamento de mercados y haya información sobre el destino que tendrán los locales y no sean acaparados por funcionarios municipales.

Martha de la Cruz y Misael Garrido indicaron que es inexplicable que el director municipal de mercados niegue la expansión de locales y no haya puesto en orden el comercio informal desbordado en las calles Sor Juana Inés de la Cruz y Héroe de Nacozari.