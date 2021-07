Ha sido un día malísimo con mi carrera: Checo Pérez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Sergio Pérez se caracteriza por ser un piloto objetivo con su trabajo en pista y en la clasificación del Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 no ha sido la excepción, pues sabe que hay mucho trabajo por hacer ya que tendrá que largar desde el último lugar de la parrilla.

Sin duda el más afectado de este nuevo formato ha sido Pérez, pero en gran parte por sus errores en pista, los cuales llegan cuando aún no tiene un lugar asegurado para 2022 con Red Bull, pese a eso ha salido avante al tener al equipo en el primer lugar de constructores junto a Max Verstappen, quien se llevó la pole este sábado en una carrera inédita al puro estilo sprint.

La carrera de este domingo se disputará de manera tradicional desde el circuito de Silverstone, casa de los británicos Lewis Hamilton, George Rusell y Lando Norris.

A day that got complicated very early in the race. We hit our lowest point, but tomorrow we have a whole new chance.

We’ll work together with the entire team to recover and minimize the damage!#britishgp #nevergiveup pic.twitter.com/zELouwQVUU

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 17, 2021