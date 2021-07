Lo que se dice…

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata

GEÑISTAS.- Muchos operadores políticos que trabajaron durante la administración del gobernador Eugenio Hernández Flores se han ido incorporando al equipo de trabajo del senador Américo Villarreal Anaya de cara a la sucesión del 2022. Algunos de ellos ocuparon cargos importantes en el gobierno 2004-2010. Esto no necesariamente quiere decir que el exmandatario tiene su mano política metida en el proyecto de Américo, sino más bien, son gente que el cardiólogo ha ido llamando para que le echen la mano, tejer una estructura sólida y de esa manera encarar una posible campaña en caso de que en Palacio Nacional decidan que sea el candidato de Morena para Tamaulipas.

GABINETE.- Otro que está sacando a funcionarios que estaban en el “archivero”, es el alcalde electo de Victoria, Eduardo Gattás Báez. Algunos de esos personajes estaban en el olvido y han sido llamados para iniciar pláticas y ver de qué manera pueden colaborar en la siguiente administración municipal. Lo malo es que algunos de ellos, dicen, trabajaron con Xico cuando éste fue alcalde. Es cierto, que ellos quizás no tuvieron mucho qué ver en los pésimos manejos que el doctor hizo como edil capitalino, sin embargo, sería una mala señal para las personas que confiaron en Gattás por considerar que éste representaba un cambio verdadero para Victoria. Y es que sería más de lo mismo.

PILAR.- Mucho revuelo causó la inasistencia de la alcaldesa de Victoria Pilar Gómez Leal esta semana durante la sesión del Cabildo. Por alguien hizo circular la versión de que había solicitado licencia para ya no terminar el cargo, o bien, para estar fuera algunas semanas. Hubo despistados que sí se la creyeron y no corroboraron con fuentes certeras la versión. Pero no hubo tal licencia, Pilar sigue encabezando el Ayuntamiento de la Capital de Tamaulipas y si faltó a la sesión fue por cuestiones de agenda y reuniones de último momento.

FUNCIONARIOS.- El uno de octubre habrá una sacudida fuerte en el ambiente político de Tamaulipas. Y no por lo que todos ya sabemos que habrán de tomar protesta alcaldes y diputados locales de extracción morenista, no. Lo que sucede es que varios de los que ya en ese momento serán ex alcaldes y ex legisladores se incorporarán al gabinete estatal para asumir una función en el último tramo de la gestión del gobernador Cabeza de Vaca. Se trataría de al menos cinco ediles y otro tanto de diputados que serían llamados como Directores Generales, Subsecretarios y hasta Secretarios.

COALICIÓN.- Se fortalece la versión de que el Partido Verde quiere jalar al PRI en una coalición con Morena para la sucesión del 2022, en la que se incorporaría el PT. El promotor es Manuel Muñoz y, en caso de que se dé, buscar ser el candidato al 2022. Y es que, al parecer el PAN aún se siente con fuerza como para ir solo, no quiere aliarse con nadie, y menos con el tricolor para ganarle a Morena. Pero si coaligado con ellos pierden, según las últimas encuestas, imagínense yendo solos.

EN CINCO PALABRAS.- El 2022 está muy cerca.

PUNTO FINAL.- “Los colores son los que cambian, los personajes son los mismos”: Cirilo Stofenmacher.

Twitter: @Mauri_Zapata