Uateños van por gubernatura

El exdiputado victorense Felipe Garza Narváez, el reelecto legislador federal maderense Erasmo González Robledo, el exalcalde capitalino Enrique Cárdenas del Avellano y el político neolaredense Ramiro Ramos Salinas son solamente algunos ejemplos de los egresados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que serán protagonistas en los próximos comicios. Los dos primeros están anotados por Morena como aspirantes al gobierno estatal y los otros dos quieren la candidatura del PRI para suceder al aun gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca.

FGN fue dirigente estudiantil de la Facultad de Odontología de la UAT ubicada en el campus Tampico-Madero donde realizó sus estudios. Abiertamente ha anunciado que competirá al interior del partido guinda aunque aclara que no se ha afiliado pero ha sido leal a la cuarta transformación desde que firmó aquel compromiso con el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en aquel acto de masas que se realizó en el Gimnasio Multidisciplinario universitario en esta capital. Versado en política, fue presidente del PRI, pero también en Comunicación y relaciones públicas, el odontólogo hace talacha todos los días dando entrevistas a medios y en redes sociales.

EGR tiene estudios de licenciatura como contador público y auditor por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, misma institución por la que cuenta con maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública. El precandidato a la gubernatura es hijo de Erasmo González Martínez, presidente municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas de 1981 a 1983. Inicialmente miembro del PRI, fue secretario particular de Guadalupe González Galván en 2004, candidato del PRI a presidente municipal de Ciudad Madero, y al ser éste electo y asumir el cargo, lo nombró contralor del Ayuntamiento en 2005, comisario en el DIF de 2005 a 2007 y luego tesorero del Ayuntamiento en 2007.

Según Wikipedia, de 2008 a 2011 Erasmo fue jefe de la oficina fiscal de Ciudad Madero en el gobierno estatal de Eugenio Hernández Flores y de 2011 a 2013 fue delegado regional de Ciudad Madero en la administración de Egidio Torre Cantú. En 2013 fue postulado candidato del PRI a diputado local por el distrito 20 del estado, resultando electo a la 62 Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas que terminó su periodo en 2016; ahí fue presidente de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado; secretario de la comisión de Patrimonio Estatal y Municipal; e integrante de la comisión Especial Plural para la reforma Política-Electoral del Estado.

Así mismo, fue vocal de las comisiones de Desarrollo Urbano y Puertos; de Desarrollo Sustentable; de Ciencia y Tecnología; de Información, Gestoría y Quejas; de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública; de Juventud; de Turismo; y, Especiales para el Seguimiento de la Reforma Energética; y, de la Vivienda. En 2018 renunció a su militancia en el PRI y se unió a Morena, que ese mismo año lo postuló como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a diputado federal por el Distrito 7 de Tamaulipas. Resultó electo a la LXIV Legislatura de ese año a 2021. ​ En la Cámara de Diputados es presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e integrante de la comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales; y de la de Puntos Constitucionales. Sencillo, discreto, Erasmo es legislador clave de Morena.

Otro pertinaz aspirante (por el PRI) a la gubernatura es el matamorense ECA, egresado de la antigua Facultad de Agronomía de la UAT en Ciudad Victoria, se formó en el sector empresarial, su familia ha incursionado con éxito en los negocios de la comunicación (Organización Radiofónica Tamaulipeca, El Diario), venta de semillas, gasolineras, hotelería, agricultura, ganadería, comercialización de vehículos y lo que se acumule. El exalcalde victorense y exlegislador por esta capital y por El Mante acaba de ser derrotado por el neopanista Óscar Almaraz Smer, sin embargo, es considerado junto a varios de sus correligionarios como serio pretendiente a la candidatura del tricolor.

Por su parte, Ramiro Ramos Salinas (Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocho de septiembre de 1969), es un político, funcionario, contador y activista mexicano. Forma parte del Partido Revolucionario Institucional, y es cofundador de la asociación civil Corazón Abierto de Nuevo Laredo en 2005. Fue Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, presidiendo la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Ha desempeñado diversos cargos en el servicio público, como Subdirector de Profesionalización, Director de Vinculación Ciudadana de Nuevo Laredo, Director de la Secretaría Técnica de Evaluación y Seguimiento, y como Subsecretario de Transporte Público en el Gobierno del Estado.

En 1991 se titula como Contador Público Auditor por la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de 1993 a 1995, es Maestro en Administración de Negocios por la Universidad Internacional Texas A&M. De 1992 a 1997 se desempeña como Catedrático en la FCACS de Nuevo Laredo de la UAT. Catedrático por oposición de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional de 1998 a 2000 y del TEC Milenio.

La próxima legislatura, que será mayoría de Morena, deberá impulsar una reforma desde el Congreso para evitar que el próximo gobernador o gobernadora utilice el fuero para evadir la justicia, declaró Rodolfo González Valderrama en el foro “Diálogos por Tamaulipas”. Porque el fuero, nació para dar protección política, no para dar protección judicial; hoy más que nunca el fuero no debe ser sinónimo de impunidad. Eso dijo en reciente entrevista otro de los aspirantes a la gubernatura, el tampiqueño que cuenta con altas calificaciones académicas (UNAM) pero carece de arraigo local.

En el tema “Morena, la Cuarta Transformación en Tamaulipas”, estuvieron recientemente RGV, director de Radio, Televisión y Cinematografía, como invitado especial, José Antonio Rueda Márquez, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y, como moderadora, la periodista Martha Olivia López Medellín. “El movimiento se demuestra andando y el cambio, se demuestra empezando a cambiar las cosas y eso ya lo pueden hacer los nuevos alcaldes de Morena y los legisladores en el Congreso Local”, puntualizó RGV quien hace de la virtualidad su principal estrategia.

Rueda Márquez dijo que a pesar de haber ganado once gubernaturas, hay situaciones que se deben mejorar “quizás nuestros procesos de selección no fueron los más adecuados, en cuanto a nuestra estructura de representación y de promoción electoral fue muy deficiente porque hay un potencial enorme y no se supo aprovechar”. Añadió que en este momento Morena entrará a un proceso interno de reflexión y corrección de errores. Rodolfo González enumeró dos tareas por hacer en Morena: La primera, una agenda legislativa clara donde se comience a revisar lo que no han funcionado. La segunda, es que los nuevos alcaldes donde gobernará la izquierda tengan planes concretos de trabajo de los primeros cien días y que el cambio se note para las y los ciudadanos. De pronto el aun titular de RTC adopta poses de ideólogo iluminado asumiéndose el preferido (casi ungido) de Morena o del Presidente de la República.

