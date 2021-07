Usan mal el cubrebocas siete de cada diez tampiqueños

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Nudia Toscano l El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- El director del Centro de Salud de Tampico, Genaro Ortíz Rentería, lamentó que tras un año con cuatro meses de pandemia, la población no aprenda a utilizar correctamente el cubrebocas, que a sido impuesto como obligatorio en todo espacio público para frenar contagios de Covid-19.

En entrevista con EL SOL DE TAMPICO, refirió que en recorridos de inspección han detectado que de cada 20 personas solamente 10 utilizan cubrebocas, sin embargo apuntó que de esas 10, lo utilizan incorrectamente 7 y solamente 3 lo portan como se ha instruido, lo que señaló eleva el riesgo de la pandemia.

Ortíz Rentería, dijo que los principales errores de la población son: cubrir solamente la boca, no taparse la nariz, utilizar los cordones cruzados lo que provoca una apertura del cubrebocas en las mejillas, se lo quita para platicar, hablar por celular o estornudar, lo tocan constantemente y hasta se lo aflojan para que no les apriete.

“La gente no está usando el cubrebocas correctamente, para nosotros es incorrecto como se lo ponen, lo que hacen es que el cubrebocas pierda su eficacia, están haciendo que no los cubra contra el virus y lo peor, es la gente que ya no se lo pone”.

El médico recordó que el cubrebocas debe de cubrir nariz, boca y mejillas, debidamente ajustado a la cara, colocándose con las cintas elásticas por atrás de las orejas y agregó que es indispensable colocarlo antes de salir de casa y quitarse al llegar a esta, al referir, que la población decide donde utilizarlo y donde no, cuando es obligatorio en todo espacio público.

“El mal uso de cubrebocas y no usar cubrebocas, provoca un riesgo, es por eso que exhortamos a la población que lo usen correcto, va de la mano con la sana distancia y el lavado de manos o gel antibacterial” sustentó.