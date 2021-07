Revisarán inmuebles viejos para minimizar riesgos en esta temporada de lluvias

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández.-

Ciudad Madero.- De 10 notificaciones que emitió la dirección de Protección Civil a propietarios de inmuebles en malas condiciones en el primer, segundo y tercer cuadro de la ciudad, solo siete cumplieron con los mantenimientos.

Romel Martínez Flores, director de la referida dependencia, indicó que en los próximos días iniciarán con la tercera revisión de marquesinas, para evitar los riesgos durante esta temporada de lluvias que es cuando se reblandece el material.

“Precisamente por la posibilidad de que en nuestras zonas tengamos lluvias torrenciales, estamos en una temporada de huracanes, esto en un par de semanas más podríamos alcanzar pronósticos fuertes de lluvias y esto genera, precisamente el reblandecimiento en las estructuras o de las obras que en algún momento dado pudieran verse afectados”, indicó.

Mencionó que dentro de las primeras inspecciones y notificaciones que se entregaron a los propietarios de los inmuebles que presentaban posibles riesgos de derrumbe, solo siete cumplieron con la invitación de llevar a cabo los trabajos de mantenimiento.

“De las 10 notificaciones que hicimos, yo creo que siete cumplieron porque tenemos el reporte, las evidencias, el personal estuvo atendiendo el mantenimiento que se hicieron”, expresó.

Martínez Flores, mencionó los tres que no han dado alguna respuesta, los dueños no fueron localizados al estar fuera de la ciudad, sin embargo para esta tercera inspección y notificación, y en caso de no responder a estas invitaciones estas personas serán acreedoras a una sanción.

Además comentó que el municipio valorará si es mucho el riesgo para la población y tomará una determinación de llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y cargar el costo de la reparación en el pago del predial.

“Vamos a valorar eso y si en un momento dado el departamento de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y nosotros lo vamos a realizar, ya lo haremos jurídicamente para que los cobros o los costos que se vayan hacer por la mitigación del riesgo puedan entrar dentro de un pago en los derechos del predial”, señaló.

Finalmente mencionó que hasta el momento no se han dado sanciones administrativas o la clausura del inmueble, al considerar que no son de alto riesgo para la ciudadanía.

“No son situaciones de alto riesgo, pero sí de mantenimiento, sí de atención, por eso no se hace clausura o una sanción fuerte, en esta ocasión vamos hacer la visita para verificar porque no se ha hecho el mantenimiento”, indicó.