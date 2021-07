Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El yucateco Rommel Pacheco dirá adiós a los clavados ya que viajó a sus últimos Juegos Olímpicos tras una carrera en la que acudió a tres citas veraniegas, siendo la de Tokio la cuarta.

“Muy contento y emocionado, estos son nuestros últimos Juegos Olímpicos. Con esto me despido. La verdad es que estoy contento, podría estar melancólico, pero me voy muy feliz porque siempre lo he dado todo en cada entrenamiento y competencia, en esta ocasión no será diferente. Desde Atenas 2004 es la misma emoción, con más años de experiencia y colmillo, pero el orgullo y compromiso de representar a México sigue siendo el mismo”, dijo el clavadista antes de partir a Tokio en donde competirá en la prueba de Trampolín 3mts Individual Varonil.

Pacheco lamentó que en esta ocasión no pudiera asistir con Jahir Ocampo, con quien compitió en sincronizado en los Juegos Olímpicos de Río 2016, así como en el Campeonato Mundial de Natación 2013, luego de que la pareja no pudo vencer a Yahel Castillo y Juan Celaya en el control técnico de la Federación Mexicana de Natación.

“Me hubiera encantado estar con Jahír (Ocampo), llevamos ocho años ganando Copas del Mundo, Mundiales, Nacionales, Centroamericanos y Panamericanos. Me hubiera encantado despedirme de esta última competencia juntos, desafortunadamente no se pudo y voy solo en prueba individual”, explicó.

Rommel: Despedida y con la Bandera

En el marco de su despedida, Rommel Pacheco será abanderado de la delegación mexicana en Tokio junto a la golfista Gaby López.

“Es un gran orgullo, un gran premio a estos más de 25 años de carrera profesional. Toda mi vida entregada al deporte, ha sido un orgullo. No hay mejor satisfacción para un deportista que ir a unos Juegos Olímpicos, ganar y yo entraré al estadio con la bandera es todavía más y un verdadero honor”, mencionó.

Con información de: mediotiempo.com