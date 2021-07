Minino se ‘cuela’ en centro de vacunación

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un gatito se hizo viral cuando fue captado colándose en un centro de vacunación en Singapur.

El felino, que se presume era callejero pasó hasta donde estaban las sillas en el centro de vacunación y se sentó, muy como en una de ellas, como si esperara su turno a ser vacunado.

Tiempo después, personal de seguridad tuvo que sacarlo del centro. Entre los comentarios en las redes sociales, la gente bromeó diciendo que había sido expulsado por no usar mascarilla.

Se desconoce el paradero actual del minino, pero esperemos que haya encontrado un lugar más cómodo para descansar.

so this ket came to join the line for covid-19 vaccine jab but he got his ass hauled out shortly 🥺🥺🤣🤣😍😍 SO KEWT!!!!! pic.twitter.com/lUT53GLMgg

— waihong (@ohohwaihong) July 11, 2021