Revelan lista con 15 mil números en México que pudieron ser espiados con Pegasus

Una investigación reveló una lista de 50 mil números de celulares los cuales pudieron ser objeto del software espía Pegasus, de la israelí NSO.

En el informe se señala que 15 mil de esos números son de México.

Uno de esos números es el del periodista independiente Cecilio Pineda, asesinado en un establecimiento de lavado de autos.

La investigación indica que “Cisen, PGR y Sedena infectaron o intentaron hacerlo a colegas de otros medios y a los otros cofundadores de Quinto Elemento Lab: Alejandra Xanic, Daniel Lizárraga y Marcela Turati”, apuntó.

En el 2019 se reveló que mil 400 personas habían sido víctimas de espionaje con el software de Pegasus, que aprovechaba una vulnerabilidad de WhatsApp para infiltrarse en los teléfonos.

