AMLO revela que fue espiado, pero descartó hacer denuncia

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró haber sido víctima de espionaje con el sistema Pegasus, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sin embargo negó hacer alguna denuncia.

“No voy a hacer ninguna denuncia, ya esto es muy importante, esto contribuye más que ir a un tribunal porque lo más importante de todo es el cambio de mentalidad”, dijo en conferencia de prensa.

Una investigación publicada el pasado 18 de julio reveló una lista de 50 mil números de celulares que podrían haber sido espiados con el software espía Pegasus, de la empresa israelí NSO, 15 mil de esos números son de México.

Se reveló que entre las posibles víctimas había activistas, periodistas, ejecutivos de empresas y políticos de todo el mundo.

El presidente critico el gobierno anterior, al que calificó como “autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos y el Estado era el principal violador de los derechos humanos”.

No hará denuncia

Se negó a realizar alguna denuncia ya que según él, nunca terminaría, pero dijo que era importante que se supiera “que desgraciadamente todo esto se padeció y hacer el compromiso de no repetirlo, que es lo que estamos haciendo”.

“La política es un imperativo ético, por eso desapareció el Cisen y lo que hay de inteligencia tiene que ver con el combate al crimen, es para proteger a los ciudadanos no para estar espiando a opositores, periodistas, dirigentes políticos, de partido a dueños de grandes empresas, a las iglesias, no”, aseveró.

Adelantó que haría una lista con hasta 100 cambios que ha hecho su gobierno, como la eliminación de Estado Mayor Presidencial, la atención médica para altos funcionarios, la represión y el espionaje.

Agregó que él mismo fue víctima de espionaje, también su esposa e incluso su médico.

“Se espiaba a todos los dirigentes de oposición, a periodistas y a muchísima gente. ¿Cómo se espiaba? Tenían equipos sofisticados para escuchar las llamadas telefónicas, no sólo de la persona que era el blanco, sino de todo su entorno. Desde luego, me espiaban durante uno o dos años, bueno, muchos más. Pero ahora se da a conocer que también a mi esposa, a mis hijos, bueno hasta el médico que me atiende, al cardiólogo”, agregó.

Con información de: www.milenio.com