Recordó a Paco Stanley

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (Agencias)

El conductor de televisión Mario Bezares estuvo como invitado en el programa de YouTube de Yordi Rosado, en donde habló sobre uno de los momentos más polémicos de su vida: la muerte de Paco Stanley.

Quien estuvo un año y medio en la cárcel tras ser señalado como presunto culpable del asesinato de su amigo y compañero de trabajo, decidió aclarar algunos detalles que hasta el día de hoy siguen causando controversia sobre el caso que llevó al fallecimiento de uno de los conductores más famosos del país.

“Ese día fue un día normal que fuimos a darle la patada a unas conductoras de ‘Con sello de mujer’ porque entraban nuevas conductoras y nos fuimos a desayunar y pasó la desgracia”, recordó Bezares al ser cuestionado sobre aquel fatídico día.

Aunque antes no había hablado del tema, ahora aprovechó para negar que ambos tuvieran relación con temas de narcotráfico: “creo que todo eso fue una invención y una historia para tratar de vincularnos con las personas del narco y no es cierto, Paco era una persona totalmente transparente, no vendía nada”.

El conductor de 62 años también dio detalles acerca de su estancia en el reclusorio, donde contó que nunca lo pasaron al área donde se encontraba toda la población, hasta el día que lo liberaron porque no encontraron pruebas suficientes para inculparlo.