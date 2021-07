Shanghái inaugura el museo astronómico más grande del mundo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El pasado 17 de julio el Museo Astronómico de Shanghái abrió sus puertas y cuenta con una estructura de casi 39.000 metros cuadrados, diseñada por Ennead Architecs e inspirada en la obra El problema de los tres cuerpos de Liu Cixin.

De acuerdo a declaraciones de los arquitectos del edificio, su diseño ha sido basado en principios astronómicos, evocando la experiencia de movimiento orbital.

Las tres formas principales del edificio son: el óculo, la cúpula invertida y la esfera, actúan como instrumentos astronómicos de seguimiento del sol, la luna y las estrellas.

En la entrada se encuentra el óculo, que es una estructura que produce un círculo de luz solar y se mueve a lo largo del suelo y sobre una zona reflectante.

Al final, la cúpula de vidrio invertida, una estructura que permite ver el cielo abierto.

El museo cuenta con 120 colecciones de instrumentos y obras originales de Galileo, Kepler, Newton y otros astrónomos.

People visit the Shanghai Astronomy Museum, as the world's largest planetarium in terms of building scale opened to the public on Sunday. #museum pic.twitter.com/69CFHsjxp8

— China Daily (@ChinaDaily) July 19, 2021