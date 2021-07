Amonestan a tres candidatos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.- El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) asumió su función como “arbitro” y “amonesto” de manera pública como sanción a tres que participaron, en la pasada elección, como candidatos a alcalde, entre estos a una mujer.

Lo anterior, al resolver once procedimientos sancionadores especiales (PSE), interpuestos en su momento por partidos políticos como Acción Nacional (PAN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT), durante su sesión extraordinaria número 52.

El mismo tipo de amonestación, el organismo electoral se la aplicó al que fuera candidato del PAN a la presidencia municipal de Río Bravo Miguel Ángel Almaraz Maldonado, como también a la que dicho partido postuló para ese cargo a Yalheel Abdala Carmona en Nuevo Laredo.

En ambos casos, la sanción fue por transgresión al principio de laicidad y separación Estado-Iglesia.

A Miguel Ángel Almaraz por aceptar el apoyo de organizaciones religiosas e incluir en su propaganda elementos del mismo índole, en tanto de que de Yalheel Abdala por haber asistido a eventos de campaña en iglesias evangélicas de Nuevo Laredo.

De hecho, el mismo prospecto del PAN recibió una segunda amonestación, por haberse anticipado en la realización de actos de campaña

Con la misma “tarjeta”, el Consejo General del Ietam sanciono al que fuera candidato de Morena a la presidencia municipal de Tula Alfredo Castillo Camacho, a quien lo denunció el PAN por el supuesto uso del emblema de un programa público en su propaganda político – electoral.

En siete de los once procedimientos sancionadores, el árbitro electoral los declaró inexistentes e incluso, eximió de toda responsabilidad, por culpa in vigilando a partidos que los postularon como candidatos, dado que los organismos políticos no son responsables de los actos cometidos por sus militantes.

Durante la misma sesión, se procedió a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional a partidos políticos que por su votación obtenida les corresponde ese derecho en los municipios de Altamira, Díaz Ordaz, Matamoros y Soto la Marina.