Didi y Uber afectan a taxistas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Afectando los ingresos económicos de 80 choferes, por cada siete vehículos de las plataformas Didi o Uber que acuden a la Central de Autobuses a recoger pasaje solamente es contratado un taxi de dicha base, reveló el coordinador de delegados del lugar Liborio Tovar.

“Es bastante fuerte, importante; sale un taxi cuando ya pasaron 6 o 7 de plataforma, (Didi o Uber) es bastante fuerte el impacto”, refirió.

Tras recalcar que los Didi o Uber han afectado el servicio que prestan los taxistas de la Base de Sitios de La Central de Autobuses, Liborio Tovar los calificó como una competencia desleal.

Señaló que por una parte las condiciones del sitio de la Central son automóviles totalmente registrados ante la Secretaría del Transporte, y cumplen con las revistas mecánicas así como los choferes, dichos requisitos que ellos cumplen de manera obligatoria no se les exigen a Didis o Uber.

“Estamos en desventaja con las flotillas de los Uber, los Didi que están trabajando aquí en la ciudad porque no saben de revisión mecánica, no saben de gastos de refacciones y no cumplen ante la Secretaría del Transporte con obligaciones ni el vehículo ni los choferes”.