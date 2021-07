Diseñador hace vestido de novia Tras reciclar mil 500 cubrebocas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un diseñador británico de nombre Tom Silverwood diseño un vestido especial para celebrar el Día de la libertad, la festividad que se realizará cuando pongan fin a las restricciones de las bodas en Inglaterra por la pandemia del Covid-19.

Jemima Hambro fue la encargada de lucir este vestido confeccionado con mill 500 cubrebocas, lo hizo en El Puente de Milenio y los exteriores de la catedral de San Pablo, fueron los escenarios perfecto para las sesión de fotos que se volvió viral en redes sociales.

La empresa organizadora, Hitched, fue quien se encargó de publicar las imágenes de este diseño y establecieron que es una forma de celebrar el regreso de las bodas a Inglaterra.

Hitched asegura que cada semana se desechan 100 millones de cubrebocas en el Reino Unido.

Jemima Hambro models a wedding dress designed by Tom Silverwood that is made from more than 1,500 unwanted face masks — the dress was made for the website Hitched to mark the lifting of all coronavirus restrictions on weddings

Credit: David Parry/PA Wire pic.twitter.com/mF5NQQfXhG

— Pixiedust (@PixiedustJtT) July 20, 2021