Joven descubre que tiene el corazón del otro lado

Es una condición muy poco frecuente, pero si existen casos en los que el corazón aparece del lado derecho del tórax y no el izquierdo.

El corazón casi siempre está localizado en el lado izquierdo del tórax. La dextrocardia es una condición en la que el vértice del corazón se dirige hacia el lado derecho del tórax. La dextrocardia también puede hacer que el corazón se desarrolle en una imagen de espejo del corazón normal. En los tipos más comunes de dextrocardia, hay presencia de defectos cardíacos además de la localización anormal del corazón”.

“Mis padres nunca me habían hecho una radiografía de tórax, es llamativo. No había forma de que supieran que mi corazón está al revés. Me dijo –un médico del pasado–que mi corazón latía más fuerte en el lado derecho, pero obviamente no tenía forma de diagnosticar la dextrocardia sin una radiografía”, explicó.

