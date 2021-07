Porter enamora al lado de Odisseo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por : Pako Aguilar

El rock indie con tintes alternativos como lo son Porter y Odisseo, llegaron al Autódromo Hermanos Rodríguez dando un concierto místico y virtuoso con el formato de palcos al aire libre el pasado fin de semana.

Este concepto que se originó en Europa y en muchos conciertos en ciudades en Estados Unidos para que la industria de los conciertos no cesara operaciones y que ahora está funcionando y reactivando la industria del entretenimiento en México.

Porter siempre es una agrupación que ofrece garantía con su espectáculo no solo musical si no de ambiente de luces y humo, los oriundos tapatíos con David Velasco a ofreció un viaje años atrás con Espiral, Host of a Ghost, Huitzil, para posteriormente interpretar sus temas más recientes como Himno Eterno, Palapa, Pájaros, creando una atmósfera sensorial para olvidar el peso de la realidad y estragos que ha dejado la pandemia.

Odisseo desde su regreso directos del Estado de México se ha abierto paso y siguen creciendo además de tocar corazones melancólicos, proyectando en temas como Belleza Americana, Barry, Pacto, Escala, Tiemblo de ti, Lo que quieras de mí, Admirador, cada tema derrochando esa energía para que corearan sus sencillos.

Odisseo tienen que seguirlo de cerca por que han evolucionado y son seria agrupación de esta generación que están sonando en toda la escena del rock nacional y que seguro lo llevaran al plano lo internacional.

El concierto fue ofrecido para todo público, con Conecta en Vivo con lo cual los palcos estuvieron divididos con espacio para ocho personas, palcos para cuatro personas con opción a cinco y seis, o palcos de dos personas disponibles en todas las zonas.

Los siguientes conciertos son Enjambre este jueves 22 de julio y Caifanes viernes 23 y sábado 24 este fin de semana.