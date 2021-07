Empresarios se excusan en la falta de recursos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Nudia Toscano / El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Empresarios de Tampico y Madero se excusan en la falta de recursos económicos al incumplir con las normas sanitarias antiCovid-19 por lo que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), advierte que vendrá el cierre de los infractores.

Diariamente las brigadas de verificadores de Coepris llegan a detectar hasta 90 comercios sin protocolos de filtros sanitarios, limpieza y con clientes sin cubrebocas en el interior, lo que contribuye al crecimiento de contagios de coronavirus en esta conurbación.

Blas Enrique Rodríguez Altamirano, responsable de Coepris Tampico – Madero, indicó que emiten recomendaciones de lo que les hace falta de acuerdo a lo establecido por Salud Tamaulipas, pero por la alta incidencia han tenido reuniones con los organismos camarales, estableciendo que en las segundas visitas procederán a la suspensión.

“Hemos tenido reuniones con Protección Civil, con las cámaras de comercio, como la Canaco, Canirac, les hemos solicitado que hablen con sus agremiados, porque estamos haciendo operativos, entregando exhortos, cuando lleguemos y no tengan lo que se les indicó, corresponderá la suspensión de actividades”, citò.

“Se ha aflojado mucho, es una realidad, dicen (comercios) que les va a costar tener el filtro, que la economía está muy golpeada, que es complicado contratar más personal, que los contagios no son adentro de sus negocios, que son los clientes los que no se cuidan, que llegan sin cubrebocas y que si no los dejan pasar, no tendrían ganancias en el día”, expuso.