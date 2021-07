Ana Guevara califica de “lamentables” las declaraciones de Paola Espinosa

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, calificó de lamentables las declaraciones de Paola Espinosa contra la pérdida del podio olímpico en clavados.

Carolina Mendoza y Dolores Hernández fueron las seleccionadas para representar a México en clavados sincronizados en plataforma de tres metros, plaza que de acuerdo con Paola Espinosa le fue arrebatada junto con Melany Hernández.

Mendoza y Hernández finalizaron en cuarto lugar, situación criticada por Espinosa, quien en Twitter aseguró que de haber participado ella sí hubiera subido al podio.

“Hoy era mi turno en Tokyo 2020, no hubo medalla para México. Lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable”, expuso Paola.

En respuesta a Paola, Guevara consideró que las declaraciones de la clavadista fueron muy desatinadas y poco productivas para una selección olímpica.

Afirmó que tanto Carolina Mendoza como Dolores Hernández se ganaron el derecho a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Triste y muy lamentable ver una reacción en una atleta de ese nivel, sobre todo porque ya es medallista olímpica y sabe lo que implica y genera ese tipo de comentarios al interior del equipo, y sobre todo de compañeras de la misma disciplina”, dijo Guevara.

Pese a las críticas aseguró no tener algún juicio contra Espinosa. “Lamentable”, sentenció.

Tras las múltiples críticas recibidas Paola Espinosa eliminó su tuit inicial y reiteró su apoyo a todos sus compañeros.

Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices✌🏻💋 pic.twitter.com/71YSUNc0dy

— Paola Espinosa 💚 (@PaolaEspinosaOf) July 25, 2021