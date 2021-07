Belinda tuvo covid 19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (Agencias)

La cantante Belinda reveló que se contagió de covid-19 y que se encuentra recuperándose en su casa en México; hasta hace poco se había mantenido alejada de las redes sociales, donde acostumbra publicar algunos de los momentos de su día a día.

Desde hace algunas semanas sus seguidores se percataron de que no había compartido videos o fotos con Christian Nodal, y su ausencia en Instagram era inusual. Ahora se sabe que se había estado recuperando de la enfermedad.

En una entrevista realizada por Reforma, la intérprete confirmó cómo se encuentra. Al ser cuestionada sobre si ya se había vacunado, fue cuando dio a conocer que no podía porque había dado positivo.

“Yo todavía me tengo que vacunar, (no lo he hecho) porque me acaba de dar covid a mí, entonces todavía no puedo vacunarme”. Belinda no ofreció más información sobre los síntomas que sufrió, aunque dijo que ya “estaba de salida”.

Hasta el momento, ni Belinda ni Nodal han querido emitir alguna declaración en redes sociales sobre el tema, incluso, en un breve encuentro con los medios, el cantante habló de la sorpresa que le tiene preparada para el cumpleaños de Beli.