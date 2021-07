Dos barcos saldrán de Veracruz a Cuba con alimentos y medicinas: AMLO

Esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador mencionó que dos barcos de la armada de México saldrán del puerto de Veracruz con destino a Cuba para llevar oxígeno, alimentos y medicinas, ante la situación que vive el país.

“Tomamos la decisión por solidaridad frente a la situación del bloqueo, que quiere someter políticamente al pueblo y gobierno de Cuba. Tomamos la decisión de ayudar, de ser solidarios”.

Asimismo, consideró que no el apoyo para cuba no solo está relacionado con votar cada año en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el bloqueo, sino que se debe hacer algo más.

“Aprovecho para hacer un llamado a todos los países del mundo a que esa posición que se demuestra en la ONU, votando contra el bloqueo, se convierta en hechos y se ayude al pueblo de Cuba”, dijo.

En este sentido, sugirió buscar una nueva relación entre todos los países de América, por ello, “hay que convencer y persuadir a las autoridades de Estados Unidos para que nos integremos con respeto a la soberanía de cada país”

“La política que se definió hace 200 años no funciona, no es buena para nadie. Ya no tienen que haber invasiones, anexiones, bloqueos y que debe haber cooperación para el desarrollo entre todos los pueblos”.

López Obrador indicó que todos deberían apoyar, pues no es concebible que en la actualidad se busque castigar a un país independiente con un bloqueo.

“Casi todos los países del mundo están contra el bloqueo a Cuba, la inmensa mayoría, es el momento de tomar una decisión al respecto”, aseveró.

Semar carga ayuda humanitaria para Cuba Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) llevan cinco días cargando alimentos e insumos de salud para enviar ayuda humanitaria de México a Cuba.

A los buques Libertador y Papaloapan de la Semar, siguen cargando material médico como jeringas, tanques de oxígeno tipo T, unos 9 mil 500 litros, y cubrebocas.

También llevarán leche en polvo, frijol, harina de trigo, latas de atún, aceite comestible, así como gasolina y diésel.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a cargo de la misión, había informado que los buques zarparían de los muelles de la Marina en el Muro de Pescadores ayer, pero no fue así.

De manera extra oficial se indicó que podrían irse mañana, pues todavía hay cinco tráileres en fila y un camión esperando ser descargados.

Los elementos de la Semar han trabajado día y noche bajando bultos, en algunos casos se emplean montacargas, pero la mayor parte es apoyo en cadenas humanas.