Lo más importante será reactivar los servicios públicos: Gattás

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde electo de Victoria Eduardo Gattás Báez señaló que si bien es cierto hoy Victoria necesita agua, lo más importante a partir del primero de octubre será reactivar los servicios públicos.

“Sobre todo yo creo que lo más importante es entrar el primero de octubre y reactivar los servicios públicos municipales”.

Al ser entrevistado la tarde de este lunes, Gattás Báez recordó que ya ha tenido un acercamiento con la Alcaldesa Pilar Gómez; “y realmente estamos viendo el qué vamos a hacer desde el primero de octubre en adelante con el tema de recolección de basura, de relleno sanitario, panteones”.

El alcalde electo de Victoria, que entra en funciones el próximo primero de octubre, mencionó; “no tenemos panteón, como ya sabe todo Victoria no existe panteón, el relleno sanitario está funcionando como si fueran los setentas, ochentas como un basurero nada más”.

Al referirse al tema de la recolección de basura, añadió; “tenemos cuatro, cinco camiones funcionando de basura nada más de los 28, 30 que ocupamos para tener una recolección de basura eficiente”.

Último al referirse la problemática del desabasto de agua potable, Gattás Báez admitió que no será un tema fácil; “me senté con Erasmo para ver específicamente la segunda línea del acueducto, también me senté con el senador Américo, ya estamos viendo cuál va a ser la ruta crítica para la segunda línea del acueducto, que no es una ruta fácil”.

“Estamos hablando de que sí nos vamos a tardar entre dos, tres y hasta cuatro años como lo dijimos en campaña, pero sí tenemos que iniciar con eso”.