Vacunación alcanza todo Tamaulipas: JR

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Chantal Martínez Díaz.-

Cd. Victoria, Tam.-

El delegado de los Programas Federales, José Ramón Gómez Leal aseguró que la Vacunación contra COVID-19 ya alcanzó a los 43 municipios de Tamaulipas.

Indicó que la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es que la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 llegue a cada rincón del país, lo cual se cumple a cabalidad aquí.

“Incluso comunidades muy apartadas, como San Nicolás, por ejemplo, que ahí me decían nosotros fuimos durante mucho tiempo los olvidados, fueron uno de los tres primeros municipios en recibir la vacunación y así como fuimos ahí, estuvimos en las comunidades de Bustamante, Palmillas, no hay un solo municipio de Tamaulipas a donde no llegue la vacunación”.