Anciano paga con 2 gallinas su operación de próstata

Los chequeos médicos, medicinas u operaciones a veces tienen un presupuesto muy alto, que la gente no siempre puede pagar, tal fue el caso de un anciano en Bolivia, que decidió pagar con dos gallinas.

A través de sus redes sociales, el Dr. Álvaro Ramallo Zamora compartió con sus amigos y seguidores que el pasado 24 de julio, un adulto mayor que necesita una operación de próstata mencionó que no podía cubrir los gastos de la intervención, por lo que el médico le aseguró que no podía cubrir los gastos de la intervención. Iba a ser operado a través de la fundación “Dr. José Ramallo Guillén ”.

A pesar de que la operación sería gratuita, según el trabajo que la fundación ha realizado durante años, el abuelo quiso devolver la atención y lo hizo entregando un par de gallinas al médico Rama de Zamora, hecho que conmovió al médico.

“Este abuelo no tenía dinero para someterse a una cirugía de próstata, a lo que le respondí que lo vamos a operar para el ‘Dr. José Ramallo Guillén ‘. Tal es mi asombro cuando saca 2 gallinas como regalo para devolver mi atención, esto me emocionó y me emocionó mucho”, aseguró Ramallo en su Facebook.

La acción del abuelo también hizo que el médico recordara que hace 40 años en la ciudad de Tarija, Bolivia, “había pacientes que te pagaban con gallinas, huevos o el famoso truco”.

“Desde el cielo, querido papá, sé que te alegra saber que he seguido tus pasos en el bienestar de este hermoso pueblo chapaca humilde y sencillo, el más agradecido. Solo puedo seguir agradeciendo a Dios”, concluyó el médico, quien acompañó la publicación con fotografías del abuelo, las gallinas y su padre, quien falleció en 2010 el 24 de julio, día en que sucedió la anécdota con el anciano.

Con información de: mty.telediario.mx