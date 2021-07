Cocodrilo de más de 3.5 metros ataca a una adolescente

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Una joven que estaba de vacaciones en la ciudad de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco fue atacada por un cocodrilo de más de 3.5 metros de largo.

La afectada fue Kiana Hummel y el ataque se produjo cerca de la media noche cuando se disponía a nadar con su compañera de viaje.

Antes de que pudiera llegar al mar el cocodrilo se abalanzó sobre ella mordiéndole la pierna derecha y arrastrandola hacia el agua.

De acuerdo a las declaraciones de la joven de 18 años, mientras era arrastrada golpeó lo más que pudo al réptil hasta que logro desprenderse de él, sin embargo, cuando todo lo veía terminado, el cocodrilo salió nuevamente para morderle el tobillo y jalarla nuevamente hacia el agua.

Gracias a que cerca del lugar había turistas que lograron ver los hechos, la ayudaron a salir del agua y fue trasladada a un hospital local para ser atendida, porque a pesar de no haber perdido una extremidad la chica tenía las mordeduras en su pierna y tobillo.

“Sinceramente, nunca olvidaré cuando la cabeza del cocodrilo salió del agua. Me quedé en estado de ‘shock’. Fue sin duda una de las cosas más locas y aterradoras que he vivido”, comentó Sarah Laney, una de las testigos del suceso.

Kianna mencionó que el cuerpo médico se demoró 45 minutos en arribar al lugar y una vez en el hospital le pidieron pagar miles de dólares por ser atendida.

Asimismo, la joven mencionó que en el lugar no había señales de precaución o diciendo que en la zona podría haber cocodrilos.

Aunque la vida de la chica no corre peligro, la mordedura le ocasionó un desgarre en los músculos del muslo, por lo que requerirá de una segunda cirugía para corregir los tejidos dañados, motivo por el cual una de sus amistades está haciendo una campaña para recaudar fondos a través de GoFoundMe.

El lugar mostró sus disculpas y comentó que la seguridad de sus invitados es su prioridad por lo que colocará más anuncios, asimismo mencionó que incluirán personal de seguridad sobre toda el área.

We spoke to both Kiana and a bystander who witnessed the attack. Both say nobody at the @Marriott warned them crocodiles were in the ocean.

They say they only learned later that there is one small warning sign, but it's mostly in Spanish and not lit up at night. pic.twitter.com/I0wlypqdmC

— Liz Kreutz (@ABCLiz) July 27, 2021