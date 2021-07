Enorme explosión en Alemania deja un muerto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una explosión en una planta de tratamiento de residuos en Leverkusen, Alemania, dejó un muerto y 16 heridos.

La Oficina Federal para la Protección ante las Catástrofes calificó el hecho de extremadamente peligroso y pidió a la población no salir de casa y mantener puertas y ventanas cerradas.

Reportan que hay cuatro desaparecidos y ya ha puesto en marcha operaciones de rescate para localizarlos.

Aun no se sabe que originó la explosión que ocurrió a las 09:40 horas locales y que provocó que se incendiara un depósito de combustible. Varios tramos de carretera cercanos se encuentran cerrados.

El alcalde de Leverkusen, Uwe Richrath lamentó la perdida de las familias de las víctimas y dijo tener esperanza para encontrar a los desaparecidos con vida.

#Germany🇩🇪:An explosion at chemical plant in #Leverkusen, declared extreme threat.

An explosion at a chemicals plant of Leverkusen led to an "extreme danger" warning being issued and residents of the city being urged to close windows and stay indoors. pic.twitter.com/dQM1144X3J

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 27, 2021