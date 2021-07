Arremete AMLO contra medios, señala tienen una actitud inmoral

Dejó en claro que estos presuntos ataques de los medios de comunicación es porque se está “llevando a cabo una transformación y ya no se permite el influyentismo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, arremetió de nueva cuenta contra los medios de comunicación a quienes tachó de tener una actitud completamente inmoral al intentar manipular la opinión de la ciudadanía.

En el ‘Quién es Quién en las mentiras de la semana’, fue presentado un análisis e tendencias en medios de comunicación de la empresa Intélite, donde se estudió a 542 medios impresos, radio y televisión entre el 1 y 25 de julio.

El mandatario indicó que con esta actitud completamente inmoral en lugar de informar manipula y pretende incidir en la opinión de la gente, aún con el daño que causa lo tóxico de sus informaciones, el odio que generan, seguirá respetando la libertad de expresión.

Expresó que nadie va a ser perseguido, nadie va a ser sancionado, censurado, por ejercer el periodismo. Solo nos reservamos el derecho a la réplica, el que estemos informándole al pueblo de los medios de información.

López Obrador dejó en claro que estos presuntos ataques de los medios de comunicación es porque se está “llevando a cabo una transformación, ya no se permite el influyentismo, no se permite la corrupción, porque ya no se entreguen contratos jugosos a grupos de intereses creados”.

Señaló que la gente está cada día más consciente y hay muchas formas alternativas de comunicación, no como antes con los medios convencionales que eran los únicos.

Indicó que hay muchos medios de comunicación, todo lo que tiene un teléfono móvil pueden opinar, existen las benditas redes sociales y entre otras cosas tenemos la posibilidad de estar informando todos los días a la gente, y estar desmintiendo y argumentando sobre el por qué de nuestra postura.

Entre los temas que se trataron en ‘Quién es Quién en las Mentiras de la Semana, estuvieron: Se desinfla presupuesto del Aeropuerto Felipe Ángeles (El Universal). El presidente de México monta un espectáculo de prueba de sus predecesores (The Economist) y Estudios que detalla menciones negativas y positivas del presidente Andrés Manuel López Obrador en medios de comunicación.

