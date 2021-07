En Quintana Roo, alumnos cursarán materia de perspectiva de género

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Quintana Roo se convertirá en el primer estado en impartir una asignatura con perspectiva de género a los estudiantes, informó la secretaria de Educación, Ana Isabel Vásquez Jiménez.

A partir del 30 de agosto en el inicio de clases, los maestros del nivel media superior tendrán en su plan de estudios la clase “Educación con Perspectiva de Género” para sensibilizar a la comunidad estudiantil.

“Esta asignatura no la imparten en otro estado, no la bajamos en internet, no la compramos en una plataforma de ventas; había que hacerla porque para los estudiantes, es importante promover la cultura de la paz, de género, de justicia de igualdad. Entonces habría que pensar no sólo en los maestros y las escuelas, sino también en los estudiantes” indicó la secretaria.

Añadió que un equipo de profesores de nivel medio superior junto con la Secretaría de Educación de Quintana Roo y el Instituto Politécnico Nacional trabajan en el desarrollo de la asignatura como un programa de prueba o piloto.

Con esto se busca sensibilizar a la comunidad estudiantil, promover una convivencia escolar con base en la igualdad y desarrollar una cultura de la paz en centros escolares.

Se informó que la asignatura se abordará a través de cuatro unidades:

Conociendo conceptos básicos

Entendiendo la violencia de género

Hacia la igualdad sustantiva

Construyendo habilidades socioemocionales para la paz

Con información de: milenio.com