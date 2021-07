Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La comunidad migrante en Estados Unidos sigue enfrentando algunos problemas a pesar de trabajar dignamente en este país.

Y es que el hecho de no tener papeles que acrediten que son ciudadanos puede meterlos en varios problemas, incluso los más inesperados.

Ejemplo de ello es lo que le ocurrió a un hombre migrante mexicano que está en riesgo de perder el premio que ganó en la lotería de California por el simple hecho de no tener papeles. El premio que podría perder es de 750 mil dólares, es decir, poco más de 14 millones 952 pesos.

La noticia trascendió luego de que una cadena televisiva tomó el testimonio del mexicano que se encuentra desesperado ante la posibilidad de perder el premio de poco más de 14 millones 952 pesos tras participar en el raspadito de la Lotería de California.

El hombre expresó que pensó que su día de suerte había llegado. Contó cómo fue que participó: “Llegó el día en que me tocó la suerte.

El 30 de octubre entre las 3 y las 4 de la tarde, entré a un ‘liquor store’ y me compré dos raspaditos de la lotería uno de 5 y otro de 10 dólares “, dijo el hombre en las cámaras de Univision Los Ángeles. De acuerdo con su testimonio, el originario de Oaxaca expresó que al darse cuenta de su triunfo se sintió alegre y hasta lloró.

“En ese momento me sentí alegre y al mismo tiempo me bajaron lágrimas”, contó. Sin embargo, todo cambió cuando debía reclamar su premio de la Lotería. Al ser migrante y no tener papeles, escuchó que quizá no se lo darían, pues no tenía papeles.

Ante este hecho, pidió a otra persona que lo cobrara con el fin de evitarse problemas. Pero lo que pensó que sería más fácil para él, en realidad se complicó, pues la lotería inició una investigación en su contra.

“La gente me decía que no me pagarían el boleto por mi estatus migratorio”, contó el mexicano al medio citado.

Pasaron nueve meses de esta investigación que se dio no por el hecho de que el hombre fuera migrante sino porque se debía comprobar que el dinero se entregara a la persona correcta.

Ante este panorama, la Lotería de California envió al domicilio del ganador 525 mil dólares –poco más de 10 millones 466 mil pesos– tras los descuentos por impuestos. Ahora el hombre tiene hasta el 30 de julio para poder cobrar su cheque. Sin embargo, al no tener papeles no sabe qué hacer.

