Pumas cae por la mínima ante Everton de Inglaterra

Los Pumas sumaron experiencia internacional al enfrentarse al Everton de Inglaterra en la Florida Cup, donde los mexicanos cayeron 1-0 contra los europeos, en un duelo donde los de la UNAM mostraron muy poco.

La buena noticia para los universitarios fue que Christian Battochio vio acción y tuvo alguna jugada de gol, aunque los capitalinos tuvieron poco por mostrar en este duelo amistoso, luego de abrir el Apertura 2021 empatando 0-0 con el Atlas.

Everton ya había jugado contra el Millonarios de Colombia y ganaron con la anotación de Moise Kean en la primera parte.

De hecho Kean había mandado 2 avisos antes del minuto 5, hasta que al 19’ recibió un pase largo, se paró frente a Julio González, disparó, el guardameta le atajó, pero en el rebote el atacante hizo el 1-0.

Kean hizo otra de gol al 28’, remató de tijera, el balón pegó en la mano de un jugador de Pumas, pero no se marcó penal. Los Pumas tuvieron poco, al 42’, Nicolás Freire remató de cabeza por un lado.

Ya en la segunda parte, Battochio hizo un tiro al 50’ que pasó desviado, y en la mejor jugada del encuentro, James Rodríguez remató al 67’ , pero le atajó González para mantener la mínima.

En la parte final, Juan Dinneno trató de rematar con la parte trasera del pie, pero sin éxito. Tras esta derrota, los de la UNAM emprenderán el regreso a México para encarar la Jornada 2 del Apertura 2021 en la que visitarán el sábado a los Rayados de Monterrey.

20' Goal! Gray plays Kean through and he puts the Toffees ahead at the second attempt. 🙌

💙 1-0 🇲🇽 @Florida_Cup pic.twitter.com/RSRc1aZcSg

— Everton (@Everton) July 28, 2021