Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Madre de una niña de cinco años y estudiante de Derecho, Alejandra Flores Escalante, de 21 años de edad, la tarde del 22 de junio de 2021 fue asesinada en su departamento en Ixtapaluca, Estado de México.

El hecho ha sacudido a su familia mientras los responsables siguen libres.

El video que corresponde al momento en que los feminicidas sacan el cuerpo de Alejandra, revela que todos eran sus compañeros de trabajo.

A través de las cámaras del departamento en la colonia Izcalli Ixtapaluca quedó grabado lo ocurrido y cuando los feminicidas intentan destruir las evidencias, uno de ellos mira hacia una cámara instantes antes de arrancarla de donde estaba instalada.

El cuerpo de Alejandra es ocultado en la cajuela de un carro particular Versa, placas PAG-1385. Las autoridades lo encontraron un día después en la zona de minas de Chimalhuacán.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, Alejandra tenía un negocio de préstamos económicos con sus feminicidas.

El dinero lo guardaban en la casa de la madre del socio de Alejandra, Javier ‘N’. Pero los primeros días de junio, ladrones irrumpieron en el domicilio y lo robaron.

Su socio reclamó al padre de Alejandra y le dijo que solo él y su hija sabían dónde estaba.

Esta es una de las líneas de investigación, aunque el padre de Alejandra lamentó que las autoridades no hayan podido dar con los asesinos pese a tener nombre, imágenes y hasta direcciones.

Luis Flores, padre de Alejandra señaló que: “Honestamente no han hecho nada, fui a la Fiscalía de Neza, me mandan luego a Barrientos y el fiscal que me atendió no me dio copia de la carpeta y me decía que no tenía los videos que yo había entregado, después me dicen que se va de vacaciones y encargado me dice que el fiscal es la única persona que me puede informar porque es la única que lleva el caso”.

Según con las indagatorias, los feminicidas fueron identificados como Javier ‘N’, que en las grabaciones lleva una camisa blanca y es el primero que baja por las escaleras del apartamento mientras otro baja el cuerpo.

El otro es Bryan ‘N’, quien en los videos aparece con playera camisa de manga larga amarilla. Un tercero es Cristian ‘N’, quien traía camisa y tenis blancos y fue captado quitando una de las cámaras.

El último es apodado el ‘Mosquito’ y es el individuo que carga el cuerpo.

Asimismo, la Fiscalía indaga también a Érika ‘N’, hermana de Javier, pues es la propietaria del Versa donde colocan el cadáver.

Este es un caso del que pudiera no haber pistas si el departamento no hubiera tenido cámaras y los feminicidas hubieran encontrado el disco duro.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta mayo de este año se habían registrado 60 feminicidos, 11 más que durante ese periodo en 2020 y 20 más, que en 2019.

El feminicidio de Alejandra Flores, estudiante de Derecho, es un caso que sigue impune en Edomex a pesar de que existen pruebas contundentes. Obtuvimos material inédito del caso. #Despierta con @daniellemx_ pic.twitter.com/wI5LJ1GTRW — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) July 29, 2021

Con información de: noticieros.televisa.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: