Fuerte temblor de 8.2 en Alaska, habían activado alarma de tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 8.2 se registró frente a Las Islas Aleutianas de Alaska, tras lo cual autoridades estadounidenses activaron la alerta de tsunami, que después fue cancelada.

El temblor se registró hacia las 22:15 h local del miércoles en aguas de Sandpoint, en el este de las Aleutianas, a una profundidad de 32 kilómetros.

La alerta de tsunami se emitió en calidad de vigilancia para las islas de Hawái, a unos 4 mil kilómetros de distancia.

Actualmente se esperan algunas olas de tsunami menores a 30 centímetros que no han de ocasionar daños en Hawái.

El terremoto en Alaska se vio acompañado de veintena de temblores de menor consideración y diferente profundidad en la misma región, a unos 120 kilómetros de Chignik.

Los mayores de esos temblores pudieron haberse sentido por casi todo el mundo en la zona del epicentro y podría haber causado daños leves o moderados, sin embargo al ser una zona poco poblada, no se esperan víctimas.

Major 8.2 magnitude earthquake hits Alaska overnight.

Tsunami warnings issued for the Peninsula & Pacific coastal areas from Hinchinbrook Entrance to Unimak Pass, Hawaii & Guam.

Sirens heard in communities prompting evacuations#Alaska #Earthquake #Tsunamipic.twitter.com/9BgafYpdLN

