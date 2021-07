Joven descubre infidelidad al ampliar foto que le mandó su novio

Ante la prueba entregada a su novia para tener más credibilidad, la joven no dudo en su instinto de mujer que le decía que su pareja no le estaba siendo lo suficientemente sincero, por lo que decidió ampliar la foto y hacerle zoom.. y ¡Oh sorpresa!, se logra ver que junto a las piernas del joven hay unas piernas de una mujer, copas de vino y libros relacionados con marcas de moda, por lo que era evidentemente claro que el chico compartía de una compañía que no era la de su novia.

Los usuarios de las redes sociales han quedado sorprendidos, no solamente por el engaño del chico y su torpeza enviando la imagen sino también por las habilidades detectivescas de la TikToker. “Ya puedo escuchar las excusas” ha sido una de las frases más repetidas.

La publicación ha alcanzado casi 4 y medio millones de reproducciones en solo 4 días, y ha generado miles de comentarios de los usuarios que han aplaudido a Meghan, no solo por tomarse el engaño con humor sino también por no haber querido criticar a la otra chica.