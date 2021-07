AMLO responde a padres de familia sobre clases presenciales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El mandatario aclaró que el regreso presencial a las aulas es voluntario, sin embargo, dijo que es necesario reponer el tiempo perdido.

Asimismo, aprovechó para pedir a los legisladores que no metan temas políticos en el debate.

“No es un asunto politiquero, no es para que los legisladores, queriendo quedar bien de ganagracia, digan no a las clases; porque la gente por falta de información y por la manipulación tan grande de los medios están con la idea de que no van a regresar a clases, pues no, eso no es correcto”, dijo.

Al ser cuestionado si no habría marcha atrás en el regreso a clases, aun cuando hay estados en semáforo naranja y rojo, el jefe del Ejecutivo federal respondió que no.

“Estoy convencido que hace falta, que es una necesidad el que regresemos a clases, es importante la educación, así como el derecho a la vida, que es el principal; (…) así también el derecho a la educación, entonces tenemos que impulsar ayudar a que se regrese a clases”, añadió.