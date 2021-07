Anuncia Marko Cortés que dio positivo a covid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, se sumó este viernes a la lista de políticos a quienes ha alcanzado la pandemia del covid-19.

Fue esta noche, a través de Twitter donde el panista reveló que “tras sentir algunas molestias en la garganta” se realizó una prueba PCR que arrojó un resultado positivo.

El líder del blanquiazul refirió que ya se encuentra aislado y bajo supervisión médica realizando sus actividades desde casa.

“Amigas y amigos, ayer por la tarde comencé a sentir algunas molestias en la garganta, me realicé la prueba de PCR y el resultado esta vez fue positivo. Me encuentro aislado, me siento bien, bajo supervisión médica y realizando mis actividades desde casa”, escribió Cortés Mendoza.

A la publicación acompañó un texto; “Le pido a todas las personas con las que tuve contacto en días previos, que estén muy pendientes de su salud y se hagan una prueba al primer síntoma”, se lee en un fragmento de su publicación.

Cabe señalar que el dirigente nacional del PAN dio a conocer el hecho un día después de haber participado en una reunión plenaria de los nuevos diputados federales de su partido.