Dedicará su estrella a México

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (Agencias)

El próximo año la actriz mexicana Angélica Vale recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en reconocimiento a su trayectoria, ante esto dijo sentirse orgullosa.

“La verdad es que yo me siento muy cómoda con mi carrera en español. Estoy muy contenta. Nunca creí que un comité de americanos fuera ni siquiera a voltear a ver un folder que decía Angélica Vale”, expresó.

La cantante, actriz y comediante, protagonista de obras y musicales como “Mentiras”, “Chicago”, “Vaselina”, “Los tenis rojos” y “Mamá ama el rock” (esta última con Ricky Martin), será reconocida por la Cámara de Comercio de Hollywood, el grupo a cargo del Paseo de la Fama, por su trayectoria en el teatro.

Vale contó que no pudo dormir el día que se enteró que recibiría la estrella porque “no tenía la menor idea de que esto me podía pasar… fue mi marido que de loco metió la aplicación y salió y dijeron que sí. Se siente muy bonito y que me lo den por mi carrera de teatro, todavía se siente más bonito”.

La actriz, recordó que se mudó a Los Ángeles hace una década por el trabajo de su esposo, el ejecutivo televisivo Otto Padrón, no por perseguir una carrera en la llamada “Meca del cine”; y resaltó que se mantuvo trabajando en español por decisión propia no por temor a entrar al medio estadounidense.

Para la ceremonia del próximo año, Vale estará acompañada por su marido, sus hijos y, obviamente, su mamá, la primera actriz Angélica María. Finalizó diciendo que “esta estrella es de México, la hice ahí… Ya lo que estoy haciendo acá creo que fue como ya la cerecita en el pastel para que llegara este premio”.