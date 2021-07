Paty Navidad tiene covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (Agencias)

Las grabaciones del programa de cocina “MasterChef Celebrity” México que se llevan a cabo en Tv Azteca podrían complicarse, esto debido a que se han confirmado casos de covid-19 entre los participantes siendo uno de ellos la actriz Paty Navidad.

Lo anterior se dio a conocer debido a que en los foros de grabación se realizan pruebas de rigor, y luego de haber cancelado las grabaciones el viernes pasado debido a que uno de los chefs dio positivo, el día de ayer hubo más resultados iguales por lo que desalojaron el set y suspendieron de nuevo la grabación.

Cabe recordar que Paty Navidad, desde que inició la pandemia, manifestó no creer en la existencia del virus a través de sus redes sociales, las cuales han sido suspendidas por sus comentarios respecto a la pandemia. Además, ella promovía el no usar cubrebocas y no vacunarse indicando que todo era un experimento.

Por otra parte, a pesar de que por parte del programa no han querido decir nada aún, una persona que labora en los estudios ubicados al norte de la Ciudad de México reveló que la conductora Rebeca de Alba también dio positivo en las pruebas que se realizan semanalmente.

“Todos los lunes hacen pruebas para ver cómo van, entonces ese día Rebecca desde que llegó mencionó que se sentía cansada, le hicieron la prueba rápida y salió positiva y por eso pararon desde el lunes, se le hizo la prueba pcr y al otro día volvió a salir contagiada”, indicó la fuente antes mencionada.