Rechazan las colaboraciones

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (Agencias)

El vocalista de la agrupación Intocable, Ricardo Muñoz dejó muy claro que la banda que lidera no realiza colaboraciones con otros artistas, tal y como lo están haciendo muchas otras agrupaciones y artistas de su género musical.

“Nosotros no somos un grupo de modas, a lo mejor en nuestro momento estábamos de moda, pero eso de los duetos, ya lo hemos hecho por ejemplo lo hicimos con Arjona, aunque no tengo nada en contra con ello, pero para mí, eso de hacerlo por hacer algo no me gusta”, comentó.

Muñoz expresó que “no sólo tienes que hacer ese dueto, tienes que convivir con la persona y a veces ni somos compatibles, para compartir el video y luego cantar juntos, preferimos nosotros hacer lo que sabemos hacer, lo hemos hecho ya por 27 años y el mejor dueto que existe es entre el público y nosotros”.

El cantante señaló que por el momento ya no necesitan experimentar otro género musical, para alcanzar más fama, o para buscar algo en específico, porque ya son un grupo estable, que está a gusto con lo que están haciendo por el momento y con lo que han logrado a lo largo de su trayectoria.