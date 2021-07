Aranza Vázquez avanza a la final de trampolín de 3 metros

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Aranza Vázquez estará en la Final de Trampolín de tres metros en Tokyo 2020.

Nacida en Baja California Sur, empezó a incursionar en los clavados desde los cuatro años, y en 2012 ya estaba consiguiendo medallas en olimpiadas nacionales, con el esfuerzo que implicaba ser una atleta de alto rendimiento y dejar de lado su vida personal

“Todo eso me ha traído donde estoy ahora y me doy cuenta que todos los sacrificios o esas salidas a las que no fui, valieron la pena y ahora es mi recompensa”

Vázquez hizo su debut en la justa veraniega en plataforma de tres metros y aunque son sus primeros Juegos Olímpicos, sorprendió al país, ya que tras culminar en cuarta posición con 318.60 puntos, avanzó a la Final y ahora peleará por conseguir una medalla para México.

La competencia tendrá lugar el domingo 1 de agosto a la 1:00 am, hora del centro del país.