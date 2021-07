Consulta: Examen para Morena

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Melitón Guevara Castillo

No cabe la menor duda: AMLO es un verdadero y auténtico animal político. Cada una de sus acciones, en la práctica, solo tienen un fin: consolidar su proyecto y, en ese afán, trascender en la historia política de México. En la práctica ya lo logró: sacar a la mafia del poder. Ahora lo que sigue es destruirla y eso implica, paso a paso, ir construyendo las bases para que la 4T sea una realidad, cuando menos para Morena.

Su primera acción como Presidente, como lo anunció en campaña, fue darle un fuerte golpe a sus adversarios: cerrando el proyecto del Aeropuerto de Texcoco. Así le dijo a medio mundo que su decisión de combatirlos es seria. Luego, siguiendo con el tema de la corrupción, fue el caso Emilio Lozoya y con la consulta logra que, un día sí y otro también, los expresidentes sean tildados de corruptos.

MORENA NO CRECE

La última elección le indicó al Presidente AMLO que su partido no crece; mientras, encuesta tras encuesta, mantiene un nivel de aceptación alto. Los resultados, sobre todos de la CdMx, le indicaron que no todos son buenos operadores o que, de plano, sus programas de bienestar social no están dando resultado. La cuestión es sencilla de entender: Morena, como marca, ha crecido en las expectativas de voto, tal y como sucede en Tamaulipas, pero no en estructura y organización.

¿Por qué no crece Morena? La única explicación es que, sus líderes –sobre todo los de Tamaulipas-, no hacen su trabajo. Hacen trabajo de gabinete, no con las bases. Y en esa coyuntura es como debemos ver a la encuesta del próximo domingo. Si AMLO quiere castigar a los corruptos no necesita preguntar al pueblo, basta con que promueva que se aplique la ley… se investigue, y si hay delito que se proceda. Pero no, quiere una oportunidad más para probar a Morena y a su estructura.

MOTIVOS DEL EXAMEN

¿Por qué un examen para Morena? Porque el próximo año viene la revocación de mandato y los datos de esta elección le indica que van hacia abajo: se perdieron tres millones de votos, no logró obtener la mayoría calificada. Por eso Mario Delgado despotrica en contra del INE, acusándolo de poco interesado en la consulta. Morena tiene que mostrar de qué esta hecho, mostrar su músculo y capacidad de movilización… y además hacer notar que el INE, para Morena, es un enemigo.

Veamos el caso de Tamaulipas: la votación tiene que ser mayor ahí donde Morena ganó la alcaldía. Carlos Peña, en Reynosa; Lalo Gattás en Victoria; Carmen Lilia Canturosas, en Nuevo Laredo; Adrián Oseguera en Madero, tienen que lograr una votación similar a la que obtuvieron. Pero, y eso es lo importante, quienes han manifestado su interés por ser candidato en el 2022 tiene que mostrar que tienen pueblo.

QUIÉN ES QUIÉN EN TAMAULIPAS

En una elección siempre hay triunfadores y perdedores. El triunfo siempre tiene muchos héroes; pero en las derrotas difícilmente aparece alguien que asuma, digamos, errores y que fue su culpa. En este sentido, hay varios que ya están más que apuntados, quizá, como diría Ricardo Monreal, como ambiciosos vulgares para ser candidato de Morena a la gubernatura. Quienes conocen a AMLO saben que siempre los examina, los observa, los mide… Y la encuesta será una coyuntura para tal fin.

¿Quién con su estructura, con sus grupos y redes, puede aportar más votos –o movilizar- para que la consulta sea un éxito? Sin la menor duda que los alcaldes en funciones, los que van a entrar, tienen elemento para hacerlo; ¿Qué harán los candidatos? Sobre todo que unos se la llevan de muertito, otros hacen campañas mediáticas y no en la base.

EL PUEBLO MATÓ A JESÚS

Estoy de acuerdo con que se castigue a los corruptos. Que se les investigue, se les acuse y procese; estoy convencido de que es lo correcto. Es la tarea y obligación del Estado. El pueblo, con todo y lo que afirma AMLO, no es sabio… porque no está debidamente informado, porque responde a emociones y sentimientos, un hábil político o demagogo lo puede manipular… Poncio Pilatos preguntó al pueblo ¿a quién castigo? Y le respondió que a Jesús.