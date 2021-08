Dos muertos y 18 heridos, saldo de tiroteos en Nueva York

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En Nueva York la violencia por armas de fuego no se detiene, donde varios tiroteos este fin de semana dejaron al menos 2 muertos y 18 heridos, en sucesos en los que al menos uno de ellos, según la Policía, estuvo relacionado con pandillas.

En uno de los incidentes dos hombres fueron asesinados, uno en El Bronx y otro en Manhattan, y otras ocho personas resultaron heridas en incidentes separados en la madrugada de este domingo.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el New York Post, de los 8 heridos, 3 fueron por balas perdidas cuando dos grupos comenzaron a dispararse entre sí después de una disputa en el Alto Manhattan.

Según muestra un video distribuido por las autoridades, dos individuos, que usaban cubrebocas y sudaderas con capucha, llegaron desde una esquina de una calle en el vecindario de Corona, en Queens, sacaron las armas que llevaban ocultas bajo su ropa y comenzaron a disparar a eso de las 22:30 h local del sábado contra un grupo de personas, dejando 10 heridos.

Watch as @NYPDQueensNorth , @NYPDDetectives and @NYPDChiefPatrol give an update on last night's shooting in Queens. pic.twitter.com/QeIt8bPTsz

En un restaurante cercano había una fiesta de cumpleaños y la acera estaba abarrotada cuando se produjo el tiroteo, que dejó ocho hombres y dos mujeres heridos, entre los 19 y 72 años de edad, de acuerdo con datos que ofreció este domingo la Policía durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con un canal televisivo tres de los heridos eran el blanco de los disparos Los hombres eran seguidos en la acera por otros dos que iban en motocicletas, en las que escaparon del lugar.

Según la Policía, los heridos sobrevivirán. “Solo hay un tema en común, recurrente que sigue sucediendo y tiene que detenerse en toda la ciudad. Eso son armas, múltiples armas en la escena. Esto es inaceptable en nuestras calles en la ciudad de Nueva York y tiene que terminar”, dijo el jefe de detectives de la Policía, James Essig, en conferencia de prensa.

Las autoridades cerraron varias calles en la zona por la investigación, ha pedido ayuda del público para localizar a los que atacantes.

El gobernador Andrew Cuomo el pasado 7 de julio decretó un estado de emergencia en Nueva York, el primer estado en la nación, por la violencia con armas de fuego. El estado aprobó además dos legislaciones que limitan su venta y responsabilizan a sus fabricantes de las consecuencias de actos cometidos con ellas en un intento por reducir los tiroteos.

🚨WANTED for ASSAULT: On 7/31/21 at approx. 10:41 PM, in front of 97-07 37 Ave in Queens, two males displayed firearms and shot into a crowd striking 10 people, then 2 additional suspects picked them up on scooters and fled. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/kepo3L6i0b

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 1, 2021