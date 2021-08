Gana Esteban Ocon GP de Hungría; ‘Checo’ Pérez abandona carrera

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El francés Esteban Ocon (Alpine) ganó el Gran Premio (GP) de Hungría, el undécimo del año, que el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) acabó segundo y en el que el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que fue tercero, recuperó, dos meses después, el liderato del Mundial de Fórmula Uno.

Completaron una sensacional actuación los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) y acabaron cuarto y quinto, respectivamente, una carrera en la que Hamilton le arrebató el liderato al holandés Max Verstappen (Red Bull) -décimo este domingo- y en la que Ocon logró su primera victoria en Fórmula Uno.

In all the excitement, Ocon misses the pit lane!

Our newest race-winner runs to parc ferme 🏃#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/GnPsEYNj4a

— Formula 1 (@F1) August 1, 2021