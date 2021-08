Debe analizarse modelo de Consulta Popular: INE

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Más que buscar culpables, la escasa participación de la gente en la Consulta Popular 2021 debe sentar las bases para hacer un análisis y reflexionar si el modelo es el más apropiado.

Incluso, si deben ser los propios poderes públicos los que presenten las iniciativas y si son apropiados los tipos de asuntos y temas que se someten a consideración de la población, consideró Olga Alicia Castro.

La delegada del Instituto Nacional Electoral (INE) dedujo que la participación 178 mil 254 personas en Tamaulipas (6.49 por ciento), no fue por falta de difusión ni tampoco porque se careció de suficientes mesas receptoras en el Estado.

“Cuando la gente tiene interés acude, no era imposible llegar a las mesas, es decir había un número bastante suficiente para que las personas acudieran a participar, entonces no me parece que el número de mesas sea una causa o una razón ni tampoco la difusión” sostuvo.