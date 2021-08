En México no se pedirá comprobante de vacunación anticovid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante la mañanera de este lunes que a diferencia de otros países, México no solicitará un comprobante de vacunación anticovid para asistir a lugares públicos como centros comerciales y restaurantes.

Desde Puerto Vallarta, el mandatario aseguró que se seguirá respetando las decisiones de los estados en los concerniente a medidas como cerrar antros y bares para evitar contagios de covid-19.

“Vamos a seguir respetando las decisiones de cada estado, la gente opina; en Europa hay manifestaciones porque están pidiendo identificación de vacuna para moverse o para entrar a centros comerciales, restaurantes. La gente se está oponiendo a eso, en México no vamos a pedir ese tipo de comprobantes, eso está muy claro, pero sí cuidar que no haya contagios”, puntualizó.

Aseguró que se permite que cada entidad decida sus acciones en materia de salud y reconoció que han aumentado los contagios de covid, sin embargo, explicó, también han disminuido los fallecimientos.

“El lineamiento general es que nos cuidemos nosotros mismos. Que ya tenemos bastante experiencia, ya sabemos qué es lo que no nos conviene y cuidarnos. La sana distancia, el no acercarnos cuando tenemos un familiar, una gente que se contagió, todas estas medidas. Y actuar responsablemente cada ciudadano, no imponer, prohibido prohibir”, agregó.

Aprovechó para hacer un llamado a los jóvenes para cuidarse y cuidar a sus seres queridos.

“Y que si salen positivos que se aíslen, que se cuiden ellos y que no contagien a miembros de la familia que por la edad o enfermedades crónicas puedan tener problemas eso es cuanto las medidas”, indicó.

Con información de: www.milenio.com