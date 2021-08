FIFA lanzará campaña sobre la salud mental

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La FIFA anunció la campaña Reach Out, creada en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con la Asociación del Sudeste Asiático (ASEAN), para “sensibilizar sobre los síntomas de los problemas de salud mental, animar a las personas a buscar ayuda cuando la necesitan y actuar cada día para mejorar la salud mental”, según el organismo en un comunicado.

La salud mental de los deportistas es uno de los temas más preocupantes actualmente en el mundo del deporte, más aún después de la retirada de la estadounidense Simon Biles, tetracampeona olímpica y cincos veces campeona del mundo que expuso públicamente sus problemas psicológicos.

En la campaña participaron con sus testimonios Aline, Vero Boquete, Cafú, Laura Georges, Luis García, Shabani Nonda, Patrizia Panico, Fara Williams y Walter Zenga, entre otros.

Según datos de FIFAPRO, la depresión afecta a más de 260 millones de personas en todo el mundo, y la mitad de los problemas de salud mental aparecen alrededor de los catorce años. El suicido es la cuarta causa de muerte de los jóvenes entre los 15 y los 29 años.

Luego, focalizado en el ámbito deportivo, el 23 % de los jugadores de fútbol en activo sufre trastornos del sueño, el 9 % ha comunicado que padece depresión y otro 7 % sufre ansiedad. Estas cifras aumentan entre los futbolistas retirados: el 28 % tiene problemas para dormir, y la depresión y la ansiedad afectan respectivamente al 13 % y al 11 %.

“Esta campaña es muy importante para sensibilizar sobre los problemas de la salud mental y fomentar un debate que puede salvar vidas. En la Visión 2020-2023 de la FIFA, nos comprometemos a cambiar positivamente la sociedad a través del fútbol, y quiero dar las gracias a los jugadores y a la señora Enke por su contribución a esta importante campaña”, declaró el presidente Gianni Infantino.

Añadió que “La depresión y la ansiedad afectan cada vez a más personas en todo el mundo, y los jóvenes figuran entre los grupos más vulnerables. Hablar con la familia, los amigos o un profesional sanitario puede resultar decisivo”.

